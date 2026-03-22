Ermal Meta parla a Verissimo dell'arrivo delle sue figlie maggiori Klodjana e Lumturije. "Mi sono svegliato un giorno con la casa piena di persone. È stato un grande regalo", afferma il cantante, 44 anni, che, dopo essere diventato papà di Fortuna nel 2024, ha accolto le figlie adottive Klodjana e Lumturije, di 19 anni.

Riguardo alla paternità, Ermal Meta dice: "Ho sempre pensato di non volere avere figli, mi dicevo: 'Al massimo adotterò'. Questo pensiero mi ha accompagnato per tanto tempo. Poi è arrivata Fortuna e contemporaneamente Klodjana e Lumturije. Forse Dio ha altri piani per le persone e i nostri piani vanno a farsi benedire. E forse è giusto così".



È stata una frase di Klodjana e Lumturije a far breccia nel cuore di Ermal Meta tanto da desiderare che diventassero sue figlie: "Quando le persone vanno negli orfanotrofi, vogliono conoscere bambini piccoli perché chi vuole adottare di solito vorrebbe un bambino piccolo, quelli grandi vengono messi da parte. Loro mi dissero: 'A noi grandi non ci vuole mai nessuno'. Questa frase ha fatto breccia nel mio cuore. Ho pensato: 'Forse vi voglio io'. Mi sono spaventato all'inizio all'idea di dare una speranza troppo grande in un momento troppo piccolo. È come se l'anima avesse già preso una decisione, avesse già fatto una scelta e doveva solo comunicarla alla mente".