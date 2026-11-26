"Si dice che a una certa età sia necessario fare qualche tagliando e, a quanto pare, è arrivato anche il mio momento": con queste parole Mario Biondi annuncia sui social la necessità di posticipare alcune date del suo tour in Italia e di cancellare una data del tour internazionale per sottoporsi a un'operazione.

"Purtroppo, qualche tempo fa è emerso un piccolo problema di salute che ho tentato di gestire e con cui ho cercato di convivere almeno fino alla fine di quest'anno e del ventennale. Purtroppo, però, ora sono costretto a fermarmi: necessito di un piccolo intervento e di qualche giorno di riposo per recuperare", spiega il cantautore, 55 anni. E ribadisce: "Ho cercato fino all’ultimo di andare avanti, ma è arrivato il momento di fermarmi".

Nato a Catania nel 1971, Mario Biondi è una delle voci più rappresentative del soul italiano. È papà di dieci figli: Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis sono nati dalla relazione con Monica; Mia (2014) è nata dalla relazione con Giorgia Albarello; Mil (2016), Mariaetna (2020) e Matilda (2024) sono nate dal matrimonio con Romina Lunari. Di recente, il cantautore aveva parlato dei suoi dieci figli: "I grandi vivono per conto loro, ma per Natale e compleanni tornano tutti. Oggi sono papà, ma ricordo bene di quando ero io il figlio in rotta, che voleva fare tutto da solo senza interferenze".