Mario Biondi parla dei suoi 10 figli: "Durante l'adolescenza soffri, ti dai delle colpe, cerchi di risolvere parlando"

Mario Biondi parla in un'intervista dei suoi 10 figli, senza nascondere, in particolare, le difficoltà dell'adolescenza per un genitore. "I grandi vivono per conto loro, ma per Natale e compleanni tornano tutti", afferma a La Stampa il cantante, 55 anni.

Parlando dei figli adolescenti, aggiunge: "È la fase 'nemico pubblico numero uno': ora è Ray, che suona e produce rap e trap, a vivere il momento 'faccio da me'. Ci soffro, ma poi passa, lo so: l'ho già vissuta più o meno con tutti. Ti spiace, ti dai delle colpe (che forse hai), cerchi di parlare e risolvere con loro".

"Oggi sono papà, ma ricordo bene di quando ero io il figlio in rotta, che voleva fare tutto da solo senza interferenze", aggiunge Mario Biondi, che dalla prima compagna, Monica, avrebbe avuto sei figli: Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. La settima figlia del cantante, Mia, è nata nel 2014 da una relazione con Giorgia Albarello. Dal matrimonio con Romina Lunari sono nati Mil (2016), Mariaetna (2020) e Matilda (2024).



Alla domanda chi, a parte Ray, dei suoi figli abbia ereditato la passione per la musica, il cantante risponde: "Marzio, il più grande, fa l'avvocato, mi ha reso nonno di un bimbo che ha l'età dei miei più piccoli. Zoe, 28 anni, canta ed è ora in tournée con Eros Ramazzotti, e anche Marica, 26, ma fa anche la modella e ha preso parte a un film con Dakota Johnson. Gli altri sono piccoli, è ancora presto".