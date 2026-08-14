Ilary Blasi, il bacio con Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller innamorati e complici in vacanza a Ibiza. La conduttrice, 45 anni, ha pubblicato sulle sue storie Instagram un tenero video in cui si scambia un bacio con il compagno e futuro marito. Alle Baleari, insieme alla coppia, anche i figli di Ilary Blasi, Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016), come si può vedere in alcuni scatti di famiglia condivisi sui social. "Family first… Ibiza 2026", la didascalia scelta dalla conduttrice per accompagnare le foto ricordo della vacanza.

Ospite a Verissimo a marzo, Ilary Blasi aveva confermato il matrimonio con il fidanzato Bastian Muller. "Se mi sposo? Quando divorzio", aveva dichiarato la conduttrice, che è stata sposata dal 2005 al 2022 con Francesco Totti, con cui ha avuto i suoi tre figli. Per quanto riguarda il divorzio dall'ex marito, Ilary Blasi aveva aggiunto: "Manca poco, siamo ai titoli di coda".