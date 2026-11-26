Ha fatto la storia dell'esplorazione spaziale italiana e ora è pronto a vivere una nuova, importante missione: per la prima volta Luca Parmitano sarà ospite domenica 29 novembre a Verissimo.



Nato nel 1976 a Paternò, in provincia di Catania, Luca Parmitano entra nell'Aeronautica Militare nel 1995 e successivamente consegue la laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.



Dopo addestramenti, corsi e qualificazioni in Italia e all'estero che gli hanno valso diversi riconoscimenti, Parmitano inizia la carriera come astronauta e nel 2013 viaggia per la prima volta nello spazio. Durante quell'esperienza, diventerà anche il primo astronauta italiano a uscire dalla navicella per compiere attività extraveicolari.



Nel 2019 Parmitano torna nello spazio, questa volta con il ruolo di comandante della Stazione spaziale internazionale. Nel giugno 2026 l'astronauta entra a far parte come pilota della Missione Artemis III.



Luca Parmitano si è sposato una prima volta nel 2009 con Kathy Dillow e dalla loro unione nasceranno due figlie, Sara e Maia. L'astronauta convolerà nuovamente a nozze nel 2023 con Marta Guidarelli.