Rosalinda Cannavò festeggia 34 anni e nel giorno del suo compleanno condivide un romantico video sui social insieme al compagno Andrea Zenga e alla loro figlia Camilla.



"Ogni compleanno mi fa guardare indietro con un po' più di tenerezza e avanti con meno paura - esordisce l'attrice su Instagram, a corredo di una clip in cui soffia la candelina posizionata su una torta -. Forse è proprio questo crescere: capire che il regalo più bello non si compra e non si incarta, ma ha i vostri occhi, le nostre risate e la certezza di non essere mai sola".



Quindi, prosegue: "Grazie di esserci, oggi e tutti i giorni. Inizio questi 34 anni con il cuore pieno e una gratitudine immensa per voi due". Rosalinda Cannavò ha poi concluso la dedica con un ringraziamento rivolto ai fan e alle persone che le hanno rivolto un pensiero speciale nel giorno del suo compleanno: "Grazie a tutti per i messaggi splenditi ricevuti".



Non sono certo mancati gli auguri da parte di Andrea Zenga, 33 anni, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una carrellata di foto accompagnate da una scritta volta a celebrare l'amore per Rosalinda Cannavò.



"Alla donna che mi ha migliorato la vita, che mi ha fatto capire sin dai primi momenti quanto fosse pura, quanto fosse forte, amorevole, buffa, dolce. Meriti tutto il meglio che la vita può dare. Potrai sempre contare su di me. Tanti auguri amore mio", è la dedica di Andrea Zenga.