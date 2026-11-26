Baris Aytac, l'attore turco che interpreta Caner in Forbidden Fruit (Yasak Elma), sarà ospite a Verissimo sabato 28 novembre, dalle 16.30 su Canale 5.

Baris Aytac, 41 anni il prossimo 8 dicembre, nasce ad Ankara, capitale della Turchia. Sviluppa la sua passione per il mondo della recitazione studiandola al Conservatorio statale di Istanbul. Parallelamente alla sua carriera accademica, Baris impara a suonare anche la chitarra e il basso.

Il suo debutto come attore in una serie tv risale al 2011. Nel 2018 entra a far parte della soap turca di successo Forbidden Fruit, dove veste i panni di Caner, fratello e braccio destro di Ender, interpretata da Sevval Sam. Sui social di Baris Aytac appaiono diverse foto dal set della serie. Oltre che con Sevval, Baris ha legato anche con Serkan Rutkay Ayikoz, che in Forbidden Fruit è Emir. Nel cast della serie, tra gli altri, anche Berk Oktay, Eda Ece, Gulenay Kalkan, Erdal Ozyagcilar e Nesrin Cavadzade, attori e attrici già ospiti di Verissimo.

Della vita privata di Baris Aytac non si sa molto: sui suoi social sono presenti foto sul set di film e programmi tv. Da Instagram emerge la sua passione per la musica, i gatti e lo sport. Una persona speciale nella vita di Baris Aytac è sua mamma Nevin, con la quale ha visitato Milano quando era un bambino.

Nel video sopra, scopriamo la storia dell'attore di Caner di Forbidden Fruit