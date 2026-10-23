Erdal Ozyagcilar, chi è Hasan Ali di Forbidden Fruit

Erdal Ozyagcilar, l'attore turco che veste i panni di Hasan Ali in Forbidden Fruit (Yasak Elma), sarà ospite a Verissimo sabato 24 ottobre, dalle 16.30 su Canale 5.

Erdal Ozyagcilar nasce ad Bursa, in Turchia, il 4 agosto 1948. Esordisce nel mondo della recitazione nel 1967 quando recita nel film Olum Tarlasi. Negli anni colleziona numerose esperienze come attore, non solo nel cinema ma anche in teatro e in tv. Nella quarta stagione della soap turca Forbidden Fruit Erdal Ozyagcilar entra a far parte del cast.

Nella serie interpreta Hasan Ali, potente uomo d'affari che mette le mani sull'Argun Holding dopo la dipartita di Halit. Hasan Ali è padre di Cagatay (Berk Oktay) - scapolo d'oro che si innamora di Yildiz (Eda Ece) - ed ex marito di Feride (Gulenay Kalkan).

Nella sua vita privata, Erdal Ozyagcilar ha trovato l'amore nella moglie Guzin, anche lei attrice. La coppia ha avuto due figli, Emrah e Zeyne.

Nel video sopra, scopriamo la storia dell'attore di Hasan Ali di Forbidden Fruit