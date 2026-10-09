Gulenay Kalkan, chi è Feride di Forbidden Fruit

Gulenay Kalkan, l'attrice turca che interpreta Feride in Forbidden Fruit (Yasak Elma), sarà ospite a Verissimo sabato 10 ottobre, dalle 16.30 su Canale 5.
Gulenay Kalkan nasce ad Ankara il 26 aprile 1959. Studia recitazione al Conservatorio Statale della capitale turca e, una volta diplomata, inizia a lavorare a teatro. Nel 1991 recita nel suo primo film e negli anni successivi colleziona diverse esperienze come attrice in numerose serie tv turche come l'amatissima Forbidden Fruit, dove entra a far parte del cast nel 2020.
In Forbidden Fruit Gulenay Kalkan interpreta Feride, madre di Cagatay (Berk Oktay, già ospite di Verissimo il 3 ottobre) rampollo dell'alta società che si innamora di Yildiz, interpretata da Eda Ece, che si è raccontata a Verissimo lo scorso anno.
Nella sua vita privata, Gulenay conosce il vero amore con il marito Tarik Unluoglu, attore turco scomparso nel 2019 all'età di 68 anni a causa di una malattia. Tra le più care amiche dell'attrice anche la collega Isil Yucesoy, conosciuta in Italia grazie al ruolo di Nihayet nella soap La notte nel cuore.
Nel video sopra, scopriamo la storia dell'attrice di Feride di Forbidden Fruit