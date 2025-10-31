Eda Ece, chi è Yildiz di Forbidden Fruit

Eda Ece, l'attrice turca che interpreta Yildiz in Forbidden Fruit (Yasak Elma), sarà ospite a Verissimo sabato 1 novembre, dalle 16.30 su Canale 5.
Eda Ece nasce ad Istanbul il 20 giugno 1990 ed è l'ultima di tre sorelle. Esordisce come attrice da bambina, recitando nella serie Mihriban. Parallelamente alla sua carriera nel mondo della recitazione, Eda porta avanti anche il suo percorso accademico che la porta a laurearsi in psicologia all'Università Bilgi di Istanbul.
Dal 2011 Eda Ece colleziona diversi ruoli da protagonista in soap opera turche, che la porteranno nel 2018 a dare il volto a Yildiz, uno dei personaggi di punta di Forbidden Fruit. Nella sua vita privata è rimasta legata a Sevval Sam, che in Forbidden Fruit interpreta Ender, storica rivale di Yildiz.
Dal 2019, Eda Ece è legata sentimentalmente al cestista Buğrahan Tuncer, suo marito dal 2023. I due sono diventati genitori per la prima volta con la nascita della figlia Mina Ipek, venuta al mondo il 4 aprile 2024.
