Berk Oktay, chi è Cagatay di Forbidden Fruit

Berk Oktay, l'attore turco che interpreta Cagatay in Forbidden Fruit (Yasak Elma), sarà ospite a Verissimo sabato 3 ottobre, dalle 16.30 su Canale 5.
Berk Oktay nasce ad Ankara il 10 ottobre 1982. A 18 anni ottiene i suoi primi lavori come modello, mentre nel 2007 esordisce come attore nel mondo delle serie tv turche con il suo primo ruolo da protagonista. Dal 2020 al 2022 Berk Oktay fa parte del cast di Forbidden Fruit, amatissima soap turca giunta in Italia alla quarta stagione.
In Forbidden Fruit Berk Okaty interpreta Cagatay, rampollo dell'alta società, figlio del potente uomo d'affari Hasan Ali (Erdal Ozyagcilar). Cagatay attira subito l'attenzione di Yildiz, interpretata dall'attrice turca Eda Ece, ospite a Verissimo lo scorso anno.
Come nella serie, anche nella vita reale Berk Oktay si innamora di una ragazza di nome Yildiz. Si tratta dell'attrice turca Yildiz Cagri Atiksoy che Berk ha sposato nel 2022. Il loro amore è stato coronato dalla nascita della figlia Mira Milena, venuta al mondo nel 2024.
Nel video sopra, scopriamo la storia dell'attore di Cagatay di Forbidden Fruit