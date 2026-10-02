Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Personaggi02 ottobre 2026

Berk Oktay, chi è Cagatay di Forbidden Fruit

Scopriamo chi è l'attore turco, celebre per il ruolo di Cagatay in Forbidden Fruit, ospite a Verissimo sabato 3 ottobre
Condividi:

Berk Oktay, l'attore turco che interpreta Cagatay in Forbidden Fruit (Yasak Elma), sarà ospite a Verissimo sabato 3 ottobre, dalle 16.30 su Canale 5.

Berk Oktay nasce ad Ankara il 10 ottobre 1982. A 18 anni ottiene i suoi primi lavori come modello, mentre nel 2007 esordisce come attore nel mondo delle serie tv turche con il suo primo ruolo da protagonista. Dal 2020 al 2022 Berk Oktay fa parte del cast di Forbidden Fruit, amatissima soap turca giunta in Italia alla quarta stagione.

In Forbidden Fruit Berk Okaty interpreta Cagatay, rampollo dell'alta società, figlio del potente uomo d'affari Hasan Ali (Erdal Ozyagcilar). Cagatay attira subito l'attenzione di Yildiz, interpretata dall'attrice turca Eda Ece, ospite a Verissimo lo scorso anno.

Berk Oktay (Cagatay Kuyucu) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay Kuyucu) in una scena di Forbidden Fruit 4

Come nella serie, anche nella vita reale Berk Oktay si innamora di una ragazza di nome Yildiz. Si tratta dell'attrice turca Yildiz Cagri Atiksoy che Berk ha sposato nel 2022. Il loro amore è stato coronato dalla nascita della figlia Mira Milena, venuta al mondo nel 2024.

Nel video sopra, scopriamo la storia dell'attore di Cagatay di Forbidden Fruit

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
Guarda anche

Leggi anche