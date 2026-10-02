Inoltre, in studio Soraya Sabetta , tra le protagoniste, con la sua storia d’amore con Cristian, dell’ultima edizione di “Temptation Island” e Berk Oktay, l’attore turco che interpreta il personaggio di Çağatay nella serie di Canale 5 “Forbidden Fruit”.

Dopo la squalifica da Grande Fratello Vip sarà ospite, con la sua storia e percorso, Simone Annicchiarico .

Per la prima volta a Verissimo intervista ritratto per il giornalista Milo Infante , in onda su Retequattro con Ore 11 e Verità nascoste .

Sabato 3 e domenica 4 ottobre su Canale 5 , a partire dalle 16,30, appuntamento con Verissimo , condotto da Silvia Toffanin.

Domenica 4 ottobre a Verissimo

Caso Garlasco. Dopo la chiusura nei giorni scorsi delle nuove indagini su Andrea Sempio, i genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, rompono il silenzio e scelgono di parlare a Verissimo, in un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin.

A Verissimo l’energia e il talento di Michelle Hunziker, in arrivo su Canale 5 con la nuova edizione di Zelig.

E ancora, tra vita professionale e vita privata, si racconteranno: Filippo Bisciglia, Sonia Bruganelli e Licia Colo’, che risponderà, inoltre, agli attacchi ricevuti via social questa estate.