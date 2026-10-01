È in un periodo speciale della sua vita e ora è pronta a tornare su Canale 5: domenica alle 16.30 a Verissimo, vi aspetta Michelle Hunziker.

Di nuovo al timone di Zelig 30 insieme a Ale e Franz, Michelle è stata il volto di tantissimi programmi tv, dal Festivalbar a Striscia la Notizia passando per Io Canto Family e il più recente Super Karaoke.



Michelle Hunziker, 49 anni, è mamma di Aurora, nata nel 1996 dal matrimonio con Eros Ramazzotti, e di Sole e Celeste, venute al mondo nel 2013 e nel 2015 dall'amore con Tomaso Trussardi.

Nel 2023 è diventata nonna con la nascita di Cesare Augusto, il primo figlio di Aurora. Lo scorso luglio ha partecipato alle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: "Hai trasformato la nostra vita", aveva detto in un commovente discorso durante la cerimonia.

Michelle Hunziker è legata a Giulio Berruti, a cui di recente ha dedicato un dolce augurio in occasione del compleanno.