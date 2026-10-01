Domenica 4 ottobre a Verissimo, un protagonista della Tv, pronto a raccontare il suo viaggio di sentimenti, emozioni e nuove consapevolezze: non perdete l’intervista di Filippo Bisciglia.



Nato a Roma il 24 giugno 1977, Filippo Bisciglia si diploma all'istituto alberghiero e pratica tennis a livello agonistico fino alla maggiore età. La notorietà arriva nel 2006, quando partecipa alla sesta edizione del Grande Fratello e si classifica al secondo posto alle spalle di Augusto De Megni.



Oltre a diventare testimonial di numerosi marchi, nel 2007 conduce il programma Stai all'Okkio e successivamente prende parte come ospite ad altre trasmissioni televisive. Dal 2014 i telespettatori di Canale 5 lo hanno seguito alla guida di Temptation Island, il viaggio dei sentimenti di alcune coppie che decidono di mettere alla prova il loro amore.



È stato legato dal 2008 al 2025 a Pamela Camassa. A settembre del 2025 hanno annunciato la separazione: "Dopo 17 anni, intensi e pieni di vita insieme, abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene".

