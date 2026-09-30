Lutto per Chad Lowe. È scomparsa a 13 anni la figlia Fiona. "Siamo profondamente addolorati per la perdita della nostra amata Fiona. Era adorata dalle sue sorelle e profondamente amata dai suoi genitori. In realtà, era la luce delle nostre vite", hanno scritto nella nota, riportata dai media statunitensi.

"La sua scomparsa è devastante per tutta la nostra famiglia e chiediamo preghiere e rispetto della privacy in questo momento", hanno concluso l'attore, 58 anni, e la moglie Kim Painter, che hanno anche descritto Fiona come una ragazza "affettuosa, intelligente, creativa e che amava ballare". Non sono state diffuse le cause di morte di Fiona. Nella nota Chad Lowe e la moglie hanno indicato il numero nazionale per la prevenzione del suicidio e il sostegno alle persone in crisi per chi "sta affrontando difficoltà legate alla salute mentale".

Nato nel 1968, Chad Lowe è diventato noto prendendo parte a diverse serie tv di grande successo: da Melrose Place a E.R. - Medici in prima linea fino a Pretty Little Liars. Ha recitato in film come Lolita - I peccati di Hollywood e L'amore infedele - Unfaithful. È sposato dal 2010 con la produttrice Kim Painter. Nel 2009 sono diventati genitori di Mabel, nel 2012 è nata la seconda figlia Fiona, e nel 2016 è venuta alla luce la terza figlia Nixie Barbara.