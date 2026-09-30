"Ho perso mio padre tre mesi fa e non ho mai provato un dolore così grande", con queste parole Sarah Felberbaum parla per la prima volta della scomparsa del papà. "Aveva 96 anni, sapevo che il tempo stava per scadere e, per quanto fossi preparata, faccio ancora fatica ad accettare l’idea di non potergli più parlare", afferma l'attrice, nata nel 1980 da padre statunitense, di origini ebraiche russo-ungheresi, e madre inglese. Sarah Felberbaum condivide per la prima volta il dolore del lutto: "Non volevo uscire di casa, non volevo confrontarmi con il mondo".

A giugno Sarah Felberbaum aveva rivelato sui social di attraversare un momento difficile. "Quando stai passando uno dei momenti più brutti della tua vita, dopo un anno complicato, e alcune delle persone che ami di più ti dicono: 'Stasera si esce'. E tu non vuoi. Perché la gente, ultimamente, ti mette ansia. Perché ti senti al sicuro solo dentro casa, con tua mamma o tua sorella. Con i tuoi figli o tuo marito. Le persone che ti conoscono davvero e davanti alle quali non devi mai fingere", aveva scritto l'attrice, 46 anni, in un post, pubblicando alcuni momenti al concerto di Cesare Cremonini.

Nell'intervista Sarah Felberbaum ricorda proprio quella serata: "Una sera mi hanno convinta ad andare al concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo. Per un secondo sono riuscita a cantare e ballare, ho dimenticato il dolore e nello stesso tempo ho provato vergogna per quell’attimo di leggerezza, come se non mi fosse concesso, e sono scoppiata a piangere. Allora l’ho raccontato e ho ricevuto una quantità di messaggi d’amore. Tanti mi hanno ringraziato per essere uscita allo scoperto. Fortunatamente, ammettere la sofferenza, la fragilità, non è più un tabù".