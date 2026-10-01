Alice D’Amato operata di nuovo: "È toccato anche alla spalla sinistra"

Nuova operazione per Alice D’Amato . La ginnasta, 23 anni, pubblica sui social uno scatto dall'ospedale. "Avrei evitato volentieri questo 'bis'", scrive Alice D’Amato nella didascalia del post. La ginnasta spiega: "Purtroppo il mio percorso sembra non terminare mai: a soli sei mesi dall’intervento alla spalla destra, adesso è toccato anche alla sinistra".

Alice D’Amato non nasconde che sia un momento complicato: "Accettare di doversi operare di nuovo a così poca distanza non è affatto facile. Più che il timore dell’intervento o dei mesi di riabilitazione che mi aspettano, dentro di me c’è soprattutto una gran voglia di guardare avanti e uscire da questo loop una volta per tutte. Avrò la forza giusta? Non lo so, ma so che affrontarla con il sorriso e la maggior serenità possibile è già mezzo passo fatto".

"Saranno ancora mesi di pazienza e lavoro duro, ma la testa è già proiettata al giorno in cui potrò lasciarmi tutto alle spalle e riprendermi i miei ritmi, le mie passioni e la mia quotidianità al cento per cento. Un passo alla volta, ci vediamo dall’altra parte del recupero, pronta a ricominciare", conclude la ginnasta, medaglia d’oro alla trave ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Ospite a Verissimo nel 2024, Alice D’Amato aveva raccontato la sua storia e aveva svelato che il suo obiettivo sarebbe stato gareggiare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: "Il mio obiettivo principale è Los Angeles. Voglio continuare a fare l'atleta e dedicare il mio tempo allo sport".