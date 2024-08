Alice D'Amato è oro alle Olimpiadi, le parole della sorella Asia: "Papà questo è per te"

Alice D'Amato ha conquistato la medaglia d'oro nella trave alle Olimpiadi di Parigi 2024. E il pensiero della sorella Asia, ginnasta come lei, vola subito al loro papà, Massimo, scomparso nel 2022. "Papà questo è per te", scrive Asia D'Amato nelle storie su Instagram. Riferendosi all'impresa di Alice: "Non ho più parole, cosa hai fatto sorellina mia".

Nate a Genova nel 2003, Alice e Asia D'Amato sono sorelle gemelle. Si sono appassionate alla ginnastica da bambine, dopo aver praticato danza per un breve periodo. "Siamo legatissime, siamo una la metà dell’altra", hanno detto in un'intervista, come riporta il Corriere dello Sport. Condividono insieme anche un tatuaggio: i cinque cerchi olimpici sulla schiena. Nel 2022, insieme, hanno affrontato il dolore per la scomparsa del papà.

"Non sai quanto ci manchi, ogni giorno sempre di più. Non sai cosa daremmo per dirti anche una sola volta 'ciao papà' e abbracciarti forte forte. Per dirti tutto quello che abbiamo fatto e che stiamo continuando a fare. Per te e per noi! Sei stato e sarai sempre orgogliosissimo e felicissimo delle tue 'bimbe'. Continuerai, insieme a mamma, ad essere il nostro fan e tifoso numero uno", avevano scritto sui social, condividendo alcune foto insieme al padre.