Stash, l'addio al nonno Domenico: "Maestro di educazione ed eleganza"

Lutto per Stash dei The Kolors: è morto l'amato nonno Domenico. Ad annunciarlo lo stesso cantante tramite una storia pubblicata su Instagram. "Buon viaggio mio caro nonno Domenico - ha scritto l'artista sui social - Sei stato un maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai". Il triste evento è accaduto nel bel mezzo del tour estivo dei The Kolors, con il quale Stash sta girando l'Italia.

Stash, l'amore per i nonni raccontato a Verissimo

Ospite a Verissimo, Stash ha parlato del forte legame con i nonni, soffermandosi in particolare sul rapporto con il nonno Antonio, dal quale ha ereditato il nome. "Io ho abitato con i miei nonni per i primi 10 anni della mia vita - ha raccontato Stash a Silvia Toffanin - Mio nonno Antonio era un po' come un secondo papà per me. A volte anche il primo, su determinate cose. Il più grande regalo che mi ha fatto mio nonno è stato imparare ad avere sempre progetti, avere sempre un obiettivo da raggiungere. Prima di ogni cosa che faccio, anche a livello lavorativo, io gli dedico una preghiera, ho la sua foto nello zaino, faccio il segno della croce e faccio una preghiera per lui. Lo devo sentire sempre con me".