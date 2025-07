È un'estate speciale per Anna Tatangelo. La cantante, 38 anni, vive la sua seconda gravidanza senza rinunciare agli impegni di lavoro. E sui social pubblica alcuni momenti tra concerti e tramonti vista mare. " Golden hour", scrive come didascalia di un post con cui condivide foto e video in cui mostra il pancione.

Anna Tatangelo ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio lo scorso giugno. "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande", aveva scritto la cantante sui social.

Nata a Sora, in provincia di Frosinone, nel 1987, Anna Tatangelo ha iniziato a inseguire la passione per la musica sin da bambina. Ha vinto a soli 15 anni il Festival di Sanremo nella Categoria Giovani con il brano Doppiamente fragili. Nel 2005 è tornata all'Ariston con il brano Ragazza di periferia, classificandosi al terzo posto. E l'anno dopo ha vinto la Categoria Donne di Sanremo con la canzone Essere una donna.

Anna Tatangelo è stata legata dal 2006 al 2020 a Gigi D'Alessio con cui nel 2010 è diventata mamma per la prima volta di Andrea.

