Anna Tatangelo annuncia di essere incinta del secondo figlio tramite uno scatto in bianco e nero condiviso sui social. La cantante è già mamma di Andrea

Anna Tatangelo diventerà mamma per la seconda volta. La cantante, 38 anni, annuncia di essere incinta del secondo figlio condividendo sui social un tenero scatto in bianco e nero nel quale mostra il pancione. "Oggi sei tu la mia scelta di libertà - scrive Anna Tatangelo nella didascalia che accompagna la fotografia - Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande".

L'artista è già madre di Andrea, il suo primogenito nato il 31 marzo 2010 dall'amore tra la cantante e l'ex compagno Gigi D'Alessio.

Anna Tatangelo parla del figlio Andrea a Verissimo

Ospite a Verissimo, Anna Tatangelo aveva parlato dell'adolescenza di Andrea: "Comincia a chiedermi di uscire. È un bambino dolcissimo e mi dà un equilibrio incredibile". La cantante aveva perso da poco la mamma, e spiegò come questo avesse influito sul legame con Andrea: "Forse mi sono ripresa soprattutto per mostrarmi forte davanti a mio figlio. Tante volte mio figlio mi ha detto: come fai? Io gli ho sempre detto: il dolore c'è, lo capisco, lo condivido con te. Ovviamente parliamo della mia mamma: però piano piano lo affrontiamo insieme".

Sempre a Verissimo, dove è stata ospite insieme a Mietta e Lola Ponce, la cantante aveva raccontato a proposito del figlio: "Adesso ha una fidanzata, ne ha una ogni settimana, e quando pubblica sui social foto o video con la fidanzata mi disattiva le visualizzazioni".