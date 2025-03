La cantante scrive una tenera dedica in occasione del 15esimo compleanno del figlio

Anna Tatangelo con il figlio Andrea

Anna Tatangelo, 38 anni, condivide sui social un carosello di scatti insieme al figlio Andrea, in occasione del suo 15esimo compleanno. Andrea è nato il 31 marzo 2010 dall'amore tra la cantante e l'ex compagno Gigi D'Alessio. "Auguri al mio ometto", si legge a corredo della raccolta di foto, "15 anni! Grazie per l'amore che mi dai costantemente. Ogni giorno trovo la mia casa nei tuoi occhi (soprattutto quando sorridi). Sono grata di averti nella mia vita. Sempre e per sempre il mio tutto".

Anna Tatangelo parla del figlio Andrea a Verissimo

Ospite a Verissimo insieme a Mietta e Lola Ponce, Anna Tatangelo aveva raccontato a proposito del figlio: "Adesso ha una fidanzata, ne ha una ogni settimana, e quando pubblica sui social foto o video con la fidanzata mi disattiva le visualizzazioni".

L'adolescenza di Andrea a Verissimo

Sempre a Verissimo, la cantante aveva parlato dell'adolescenza di Andrea: "Comincia a chiedermi di uscire. È un bambino dolcissimo e mi dà un equilibrio incredibile". La cantante aveva perso da poco la madre, e spiegò come questo avesse influito nel rapporto fra lei e il figlio: "Forse mi sono ripresa soprattutto per mostrarmi forte davanti a mio figlio. Tante volte mio figlio mi ha detto: come fai? Io gli ho sempre detto: il dolore c'è, lo capisco, lo condivido con te. Ovviamente parliamo della mia mamma: però piano piano lo affrontiamo insieme".