Michael Bublé condivide sui social un tenero video per celebrare il terzo compleanno della figlia Cielo Yoli Rose. "Ci sentiamo immensamente grati che tu sia entrata nelle nostre vite e le abbia cambiate per sempre, in meglio", scrive il cantante, che insieme alla moglie Luisana Lopilato è anche genitore di Noah (2013), Elias (2016) e Vida Amber Betty (2018). Quindi, Michael Bublé conclude: "Ogni singolo giorno con te è un dono, e ringraziamo Dio per la gioia e la luce che porti nel nostro mondo. Che tu possa sempre sapere quanto sei amata e preziosa".

Non è la prima volta che l'artista canadese condivide sui social dei dolci momenti in famiglia. "Per quanto io e mia moglie amiamo uscire a cena e trascorrere una serata raffinata, non c'è assolutamente niente di meglio che tornare a casa da questi quattro piccoli ragazzi - aveva scritto Michael Bublé nel febbraio 2024 -. La sensazione più bella del mondo è quella di stare in famiglia! Il nostro posto felice".

Michael Bublé e Luisana Lopilato, dal primo incontro alla nascita dei figli

Michael Bublé e Luisana Lopilato sono sentimentalmente legati dal 2009, anno in cui si sono incontrati sul set del videoclip del brano del cantante Haven't Met You Yet. La coppia è quindi convolata a nozze il 31 marzo 2011 a Buenos Aires con un rito civile, seguito, il 2 aprile dello stesso anno, dal rito religioso a Vancouver. Il 27 agosto 2013 è nato il loro primogenito Noah, che ha sconfitto un tumore al fegato diagnosticatogli pochi mesi dopo la nascita. In un'intervista, Michael Bublè aveva spiegato quanto si sia sentito cambiato come uomo dopo aver affrontato la malattia del primo figlio: "So che l'amore ha un grande costo, ma non lo vorrei in un altro modo e questo mi dà la prospettiva di cui ho bisogno per cercare di essere un uomo migliore, di vivere una vita più felice e per godere dei momenti che ho". Il 22 gennaio 2016 la coppia ha accolto il secondogenito Elias, il 26 luglio 2018 è nata Vida Amber Betty e il 19 agosto del 2022 è arrivata la quarta figlia Cielo Yoli Rose.