Michael Bublé, l'abbraccio con la moglie e i figli: "Il mio posto felice"

Foto Instagram @michaelbuble e @luisanalopilato

Michael Bublé ha condiviso sui social un raro scatto con la sua famiglia al completo.

Nella foto il cantante è stretto in un dolce abbraccio con la moglie Luisana Lopilato e i loro quattro figli: Noah (2013), Elias (2016), Vida Amber Betty, (2018) e Cielo Yoli Rose (2022), ai quali ha dedicato tenere parole.

"Per quanto io e mia moglie amiamo uscire a cena e trascorrere una serata raffinata, non c'è assolutamente niente di meglio che tornare a casa da questi quattro piccoli ragazzi. La sensazione più bella del mondo è quella di stare in famiglia! Il nostro posto felice", ha scritto, aggiungendo un cuore allo scatto, Michael Bublé, che in occasione di San Valentino aveva dedicato sui social romantiche parole alla moglie.

"Sei una madre incredibile per i nostri quattro figli, sei l'amore della mia vita e la mia migliore amica", aveva scritto il cantante di 48 anni a Luisana Lopilato, 37 a maggio, che aveva risposto: "Il mio amore per te dà un significato e uno scopo alla mia vita, è ciò che mi fa sentire viva. Tu sei, e sarai per sempre, la mia roccia".

Michael Bublé e Luisana Lopilato, dal primo incontro alla nascita dei figli

Michael Bublé e Luisana Lopilato sono legati dal 2009, anno in cui si erano incontrati sul set del video del brano del cantante Haven't Met You Yet.

La coppia è convolata a nozze il 31 marzo 2011 a Buenos Aires con un rito civile, seguito, il 2 aprile dello stesso anno, dal rito religioso a Vancouver. Il 27 agosto 2013 è nato il loro primogenito Noah, che ha sconfitto un tumore al fegato diagnosticatogli qualche mese dopo la nascita.

Michael Bublè, in un'intervista aveva spiegato quanto si sia sentito cambiato come uomo dopo aver affrontato la malattia del primo figlio: "So che l'amore ha un grande costo, ma non lo vorrei in un altro modo e questo mi dà la prospettiva di cui ho bisogno per cercare di essere un uomo migliore, di vivere una vita più felice e per godere dei momenti che ho".

Il 22 gennaio del 2016 è arrivato il secondogenito Elias, il 26 luglio 2018 Vida Amber Betty e il 19 agosto del 2022 è nata la quarta figlia Cielo Yoli Rose. L'annuncio dell'attesa del quarto figlio era stato dato dal cantante attraverso il video del suo brano I'll Never Not Love You, in cui appariva la moglie con il pancione insieme agli altri tre figli.

"Siamo grati di essere in dolce attesa. Stiamo cercando di goderci questa gravidanza, perché è probabile che sarà l'ultima", aveva raccontato il cantante in un'intervista. E a proposito dei figli aveva aggiunto: "I bambini stanno bene, sono eccitati per la nuova sorellina che sta arrivando, non capiscono ancora bene, ma sono così carini!"