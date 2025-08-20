Da Katy Perry e Orlando Bloom a Dua Lipa, le vacanze delle star in Italia
Sono tante le celebrità di tutto il mondo che hanno scelto l'Italia per le loro vacanze estive tra mare, cultura e buon cibo
Anche quest'anno sono numerose le star internazionali che hanno scelto l'Italia per trascorrere loro estate. Celebrità della musica, del cinema e dello spettacolo hanno condiviso sui social l'amore per le bellezze del nostro Paese.
Katy Perry e Orlando Bloom hanno trascorso la loro prima vacanza da separati proprio in Italia, insieme alla figlia Daisy e a Flynn, figlio dell'attore e della ex Miranda Kerr.
Estate italiana per Dua Lipa e il fidanzato Callum Turner che insieme hanno visitato Napoli. La gettonata Capri è stata la meta delle vacanze di Ed Westwick e della moglie Amy Jackson, con tanto di foto ricordo davanti ai celebri faraglioni.
Sofia Vergara è tornata in Italia per trascorrere dei giorni di relax e divertimento insieme al figlio Manolo e ad alcuni amici. In Sardegna l'attrice di origini colombiane ha festeggiato il suo 53esimo compleanno.
Il mare sardo cristallino è stato scelto anche da Sarah Michelle Gellar e Paris Hilton. Un'altra isola maggiore italiana, la Sicilia, ha fatto da sfondo alle vacanze di Martin Scorsese e della figlia Francesca.
Le bellezze architettoniche e la buona cucina di Roma hanno fatto innamorare Fran Drescher, l'indimenticabile "Tata Francesca", e Lindsay Lohan.
Nel video qui sopra, scopriamo le star che hanno trascorso le vacanze in Italia.
Leggi anche
Salute
"È arrivato il momento di accogliere un grande dono", scrive la vincitrice del GF 16
"È arrivato il momento di accogliere un grande dono", scrive la vincitrice del GF 16
FAMIGLIA
La coppia ha dato il benvenuto alla prima figlia Camilla il 14 agosto
La coppia ha dato il benvenuto alla prima figlia Camilla il 14 agosto
FAMIGLIA
"Ogni singolo giorno con te è un dono", scrive il cantante sui social
"Ogni singolo giorno con te è un dono", scrive il cantante sui social