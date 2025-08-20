Da Katy Perry e Orlando Bloom a Dua Lipa, le vacanze delle star in Italia

Sono tante le celebrità di tutto il mondo che hanno scelto l'Italia per le loro vacanze estive tra mare, cultura e buon cibo

Anche quest'anno sono numerose le star internazionali che hanno scelto l'Italia per trascorrere loro estate. Celebrità della musica, del cinema e dello spettacolo hanno condiviso sui social l'amore per le bellezze del nostro Paese.

Katy Perry e Orlando Bloom hanno trascorso la loro prima vacanza da separati proprio in Italia, insieme alla figlia Daisy e a Flynn, figlio dell'attore e della ex Miranda Kerr.

Estate italiana per Dua Lipa e il fidanzato Callum Turner che insieme hanno visitato Napoli. La gettonata Capri è stata la meta delle vacanze di Ed Westwick e della moglie Amy Jackson, con tanto di foto ricordo davanti ai celebri faraglioni.

Sofia Vergara è tornata in Italia per trascorrere dei giorni di relax e divertimento insieme al figlio Manolo e ad alcuni amici. In Sardegna l'attrice di origini colombiane ha festeggiato il suo 53esimo compleanno.

Il mare sardo cristallino è stato scelto anche da Sarah Michelle Gellar e Paris Hilton. Un'altra isola maggiore italiana, la Sicilia, ha fatto da sfondo alle vacanze di Martin Scorsese e della figlia Francesca.

Le bellezze architettoniche e la buona cucina di Roma hanno fatto innamorare Fran Drescher, l'indimenticabile "Tata Francesca", e Lindsay Lohan.

Nel video qui sopra, scopriamo le star che hanno trascorso le vacanze in Italia.