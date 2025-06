Ed Westwick a Capri con la moglie Amy Jackson

Ed Westwick e la moglie Amy Jackson si godono Capri tra gite in barca, pizza e tramonti romantici

Instagram: @edwestwick

Ed Westwick, 37 anni, e Amy Jackson, 33, inaugurano la loro estate con una vacanza a Capri. L’attore britannico, noto per il ruolo di Chuck Bass nella serie cult Gossip Girl, pubblica su Instagram un carosello di foto che documentano gite in barca con vista sui Faraglioni, cene sotto le stelle, momenti di relax in hotel e notti di festa.

Ad accompagnarlo, naturalmente, la moglie Amy Jackson, attrice e modella britannica di origini indiane, con la quale si è sposato lo scorso 24 agosto 2024 al Castello di Rocca Cilento, in provincia di Salerno.

Westwick scrive: "Credo che l'estate sia iniziata. Dopo un piccolo scalo per vedere i nostri amici dove il cuscino e il menu del cibo mi hanno fatto sentire così bene (pizza slide 4). Poi siamo usciti in acqua per incontrare mia moglie e la sua banda. Sole, acqua salata e chiacchiere a tarda notte. Ho la sensazione che questa sarà un'estate da ricordare".

La vacanza arriva a pochi mesi da un'altra bellissima novità nella vita della coppia: lo scorso marzo, Ed e Amy sono diventati genitori del piccolo Oscar Alexander, il loro primo figlio insieme.

Il bambino è stato presentato ai fan con una serie di scatti in bianco e nero, pubblicati su entrambi i profili Instagram. Per Ed Westwick si tratta del primo figlio, mentre Amy Jackson è già mamma di Andreas, nato nel 2019 dalla relazione con George Panayiotou.

La storia d’amore tra Ed e Amy è iniziata nel 2021, quando si sono conosciuti a un evento grazie a un amico in comune. Dopo aver reso pubblica la loro relazione nel 2022 con una serie di foto sui social, i due hanno vissuto insieme ogni tappa importante: la gravidanza, la nascita del piccolo Oscar e il matrimonio italiano.