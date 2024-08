Ed Westwick e Amy Jackson si sono sposati (in Italia)

L'attore, che ha prestato il volto all'iconico Chuck Bass in Gossip Girl, ha pubblicato sui social le foto del matrimonio in Cilento

Ed Westwick e Amy Jackson (foto Instagram)

Ed Westwick e Amy Jackson si sono sposati. L'attore, che ha prestato il volto all'iconico Chuck Bass in Gossip Girl, ha scelto l'Italia per il matrimonio con la modella e attrice. La coppia ha pubblicato sui social i primi scatti da marito e moglie. "Il viaggio è appena iniziato", hanno scritto come didascalia delle foto, realizzate nel Castello di Rocca Cilento, in Campania.

Ed Westwick, 37 anni, e Amy Jackson, 32 anni, si sono conosciuti nel 2021 a un evento. È stato un amico in comune a presentarli. L'attore ha invitato subito dopo la modella e attrice a prendere un caffè in un bar "p et-friendly" : il loro primo appuntamento è stato insieme ai loro cani.

In un'intervista Amy Jackson ha dichiarato che a conquistarla è stato proprio l'amore di Ed Westwick per i bambini e i cani. L'attore ha infatti saputo conquistare l'affetto di Andreas, il figlio che Amy Jackson ha avuto nel 2019 dalla precedente relazione con George Panayiotou. "Ed è la persona più gentile e premurosa verso il mio bimbo, Andreas. Amo il loro rapporto", aveva dichiarato Amy Jackson, come riporta People.

Ed Westwick e Amy Jackson hanno ufficializzato la loro relazione nel 2022 con un serie di scatti sui social. Nello stesso anno hanno condiviso il loro primo red carpet come coppia, in occasione dei National Film Awards, uno dei più importanti premi cinematografici in India, dove Amy Jackson ha grande successo come attrice.

Lo scorso gennaio è arrivata la proposta di matrimonio, durante un viaggio in Svizzera. Il matrimonio è stato celebrato il 24 agosto in Cilento nel Castello di Rocca Cilento, in provincia di Salerno.