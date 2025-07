Lorenzo Riccardi riabbraccia la figlia Maria Vittoria dopo due settimane: "Mi sei mancata come l’aria"

Dopo 15 giorni negli Stati Uniti per lavoro, Lorenzo Riccardi torna in Italia e riabbraccia la figlia di due anni. A pubblicare il video del dolce incontro all'asilo è stato lo stesso influencer ed ex tronista di Uomini e Donne. "Due settimane senza di te sono state infinite, mi sei mancata come l’aria", ha scritto Lorenzo Riccardi, 29 anni, nella didascalia del post. E ha aggiunto: "Quanto è bello essere il tuo papà".

Tra le mete visitate da Lorenzo Riccardi durante il viaggio anche New York, dove l'influencer aveva festeggiato il Natale 2024 insieme alla moglie Claudia Dionigi e alla figlia Maria Vittoria.

Lorenzo Riccardi è legato a Claudia Dionigi dal 2019. Nel 2022, sono diventati genitori di Maria Vittoria e nel 2024 si sono sposati. A Verissimo, l'ex tronista aveva parlato dell'amore per la figlia: "Lei è simpatica, ti fa morire dal ridere. Io desideravo il maschietto, invece sono felicissimo di essere papà di una figlia femmina". Insieme a Claudia Dionigi avevano parlato del desiderio di allargare ancora la famiglia: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa". A maggio del 2025, la coppia ha annunciato che Maria Vittoria diventerà sorella maggiore.

"Sta arrivando lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte, ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia", ha scritto la coppia sui social, annunciando di essere in attesa del secondo figlio.