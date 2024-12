Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi a New York con la figlia Maria Vittoria

Instagram: @claudiadionigi

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi - freschi di matrimonio celebrato il 30 novembre a Nola - sono pronti a festeggiare il loro primo Natale da marito e moglie a New York. Insieme alla loro figlia Maria Vittoria e agli amici Giorgia e Francesco, hanno condiviso sui social i momenti salienti del primo giorno del viaggio.

Nelle immagini pubblicate su Instagram spiccano i paesaggi innevati di Central Park, le decorazioni natalizie di Dyker Heights e l'albero del Rockefeller Center. Immancabile una tappa gastronomica da Shake Shack.

"Recap 1 giorno a New York tra Central Park, freddo, Rockefeller Center, freddo, Summit, mangiata da Shake Shack per carburare e per finire in bellezza le luci di Natale di Dyker Heights", scrive Claudia nella didascalia del carosello Instagram.

Il viaggio a New York era da tempo nei desideri della coppia, come avevano raccontato a Verissimo. Lorenzo aveva dichiarato: "Io ti sposo, ma due mesi prima che arriviamo all’altare devi prenotare il viaggio a New York, altrimenti io non mi presento". E così è stato: Claudia, rispettando la promessa, ha organizzato il viaggio natalizio che Lorenzo sognava da tempo.

Claudia e Lorenzo si sono conosciuti e innamorati nel 2019 durante il programma Uomini e Donne, iniziando un percorso che li ha portati a diventare genitori nel dicembre 2022 della piccola Maria Vittoria.

Ospiti a Verissimo, i due avevano espresso il desiderio di allargare ancora la famiglia: "Dopo il matrimonio, vorremo un altro figlio”, aveva rivelato Claudia, mentre Lorenzo, entusiasta, sognava un’altra femminuccia: "Prima di Maria Vittoria volevo un maschietto, ma da quando è nata lei vorrei solo figlie femmine".