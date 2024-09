Alice D’Amato: "Mi dispiace che papà non abbia visto il mio oro alle Olimpiadi"

La ginnasta condivide a Verissimo le emozioni per l'oro olimpico e ricorda il papà: "Sono sicura che è orgoglioso di me e mia sorella"

Alice D’Amato condivide a Verissimo le emozioni per la medaglia d’oro alla trave ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

"Sono state emozioni grandissime. Per me questa medaglia era qualcosa di inarrivabile. Non credevo di riuscire a vincere nella mia carriera un oro perché credo poco nel mio talento e nelle mie capacità", afferma la ginnasta, 21 anni.

Alice D’Amato ricorda anche il papà, scomparso due anni fa: "Prima di andarsene aveva detto alla mamma che gli dispiaceva che io non sarei riuscita a tirare fuori quello che potevo e meritavo a causa delle mie insicurezze. Mi dispiace tantissimo che i miei risultati siano arrivati dopo che se n'è andato. Ma sono sicura che da lassù è fiero di me e mia sorella".