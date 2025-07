Rossella Brescia e la fine della storia con Luciano Cannito: "Non ce l’ho con lui, ma con me stessa"

"Io e lui stavamo insieme da 18 anni, pensavo fossimo diretti verso quel tipo di amore che ho visto tra i miei genitori, 60 anni di matrimonio": Rossella Brescia torna a parlare della fine della sua relazione con Luciano Cannito, con cui ha ufficializzato la separazione nel 2024.

"Non ce l’ho con lui, ma con me stessa: non imparo mai. Resto una bambina a cui piace sognare", aggiunge, in un'intervista a Oggi, la ballerina, attrice e conduttrice, 53 anni. Alla domanda se lei creda in futuro in un ritorno di fiamma con il coreografo e regista, 63 anni, risponde: "Non credo, si è rotto qualcosa". Rossella Brescia afferma anche nell'intervista che non avrebbe mai assunto un detective per scoprire eventuali tradimenti del compagno: "Ma che 'ce spendo pure dei soldi? Me ce compro una borsa, piuttosto!' Una donna, e parlo in generale, certe cose le capisce senza il bisogno di un detective".

Rossella Brescia a Verissimo sulla fine della storia con Luciano Cannito: "Non c'è una terza persona"

Rossella Brescia aveva parlato della fine della sua storia con Luciano Cannito ospite a Verissimo nel 2024. "Per quanto mi riguarda quest'amore è finito senza 'una ragione né un motivo' come canta Riccardo Cocciante. Ma con il tempo ho capito che bisogna rispettare la sincerità dei sentimenti che per lui erano cambiati. Non c'è una terza persona", aveva detto la ballerina e conduttrice.

Rossella Brescia aveva ammesso che non era suo desiderio mettere la parola fine alla loro storia d'amore: "Non credevo che ci succedesse qualcosa del genere. Sono una combattente, avrei fatto di tutto per salvare questa storia, ma mi sono dovuta rassegnare. Se non è felice con me, devo lasciarlo libero di essere felice altrove".