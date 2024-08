Si sono chiusi a Parigi i Giochi olimpici 2024, che ricorderemo per alcuni momenti diventati già memorabili: dalle lacrime di Gianmarco Tamberi al tenero gesto della ginnasta Zhou Yaqin che ha morso la sua medaglia, imitando le azzurre Alice D'Amato e Manila Esposito.

Hanno emozionato tutti le lacrime di Alice Bellandi per l'oro nel judo, così come l'incredulità di Alice D'Amato per la medaglia d'oro nella trave. Imane Khalif è stata, suo malgrado, protagonista delle Olimpiadi 2024. Dopo le polemiche, la pugile algerina ha vinto l'oro nella categoria pesi welter femminile.

Abbiamo sofferto tutti per e con Gianmarco Tamberi, fermato da un problema di salute. Poche ore prima delle qualificazioni l'altista è stato colpito da una colica renale che ha compromesso le sue prestazioni. Sui social non è mancato il sostegno della moglie Chiara Bontempi.

Nel video sopra, i momenti memorabili delle Olimpiadi 2024.