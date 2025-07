L'insegnante di Amici mostra sui social i nuovi arrivati in famiglia: "Sarà un’estate caldissima"

La famiglia di Rudy Zerbi si allarga. Il conduttore e insegnante di Amici, 56 anni, ha annunciato sui social di "essere diventato nonno" di cinque cagnolini. Pubblicando uno scatto insieme a uno dei cuccioli e un video di una Labrador mentre allatta, Rudy Zerbi scrive: "Sono diventato nonno di ben cinque cuccioli! Sarà un’estate caldissima".

Rudy Zerbi è un grande amante degli animali tanto da chiamare, a volte, casa sua "Zoo Zerbi". Il conduttore condivide spesso sui social scatti con il gatto KitCat, i cagnolini Linda e Paride (detto Paco) e il coniglio Snack.

I nuovi arrivati si aggiungono così a una famiglia già numerosa: Rudy Zerbi è papà di quattro figli: Tommaso e Luca sono nati dal matrimonio con Simona; Edoardo è nato nel 2009 dalla relazione con l'attrice Carlotta Miti; e Leo è nato nel 2015 dalla storia con Maria Soledad Temporini.

Di recente il conduttore aveva trascorso una vacanza a Capri con tutti i figli. Pubblicando uno scatto sui social, aveva scritto: "Tutti gli Zerbini riuniti per una breve vacanza con papà".

Ospite a Verissimo, Rudy Zerbi aveva parlato dell'amore per i quattro figli: "Vivono quasi tutti in città diverse, però c'è tanto amore. Tommaso è andato a vivere a Parigi. Edoardo è a Bologna. Leo vive a Roma e ora anche Luca vive a Roma con me, perché ha iniziato l'Università qui".