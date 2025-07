Francesca Chillemi annuncia sui social di essere costretta al momento a rinunciare agli impegni di lavoro. "Chi mi conosce sa quanto sia importante per me rispettare gli impegni, ma al momento la mia gravidanza un po' delicata mi porta a osservare (su indicazioni dei medici) il riposo più assoluto", spiega l'attrice, 39 anni, che avrebbe dovuto partecipare tra pochi giorni al Giffoni Film Festival.

Storia Instagram Francesca Chillemi

Francesca Chillemi ha annunciato da poco di essere in attesa del secondo figlio. L'attrice ha mostrato per la prima volta il pancione al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento.

Nata in provincia di Messina nel 1986, Francesca Chillemi ha esordito nel mondo dello spettacolo con la vittoria di Miss Italia nel 2003. In seguito ha iniziato a lavorare come attrice, recitando, nei suoi 20 anni di carriera, in tantissime serie tv e film di successo.

Legata dal 2014 al 2023 all'imprenditore Stefano Rosso, Francesca Chillemi è già mamma di Rania. A Verissimo aveva parlato dell'amore per la figlia: "Rania mi ha messo davanti a una crescita importante. Con i figli penso sia così, ci fanno crescere. Non è vero che noi cresciamo loro, sono loro che ci fanno crescere, perché ci mettono davanti all'idea di dover superare i nostri limiti e di non essere impattanti per loro con i nostri problemi".

È legata all'imprenditore Eugenio Grimaldi dal 2024, con cui presto allargherà la famiglia.

Nel video sotto, la storia di Francesca Chillemi.