Francesca Chillemi diventerà mamma bis. L'attrice ha mostrato per la prima volta il pancione al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento.

Francesca Chillemi è nata a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, il 25 luglio 1985. Nel 2003, all'età di 18 anni, è stata incoronata Miss Italia. L'anno dopo si è diplomata al liceo classico e ha iniziato a lavorare come attrice.

Tra il 2007 e il 2008 è tra le protagoniste di Carabinieri. Il 2009 è stato l'anno del debutto sul grande schermo in Feisbum - Il film e in Cado dalle nubi. In più di 20 anni di carriera Francesca Chillemi ha recitato in tantissime serie tv e film di successo. Tra cui Viola come il mare al fianco di Can Yaman.

È stata legata dal 2014 al 2023 all'imprenditore Stefano Rosso, con cui nel 2016 ha avuto la figlia Rania. "Rania mi ha messo davanti a una crescita importante. Con i figli penso sia così, ci fanno crescere. Non è vero che noi cresciamo loro, sono loro che ci fanno crescere, perché ci mettono davanti all'idea di dover superare i nostri limiti e di non essere impattanti per loro con i nostri problemi", aveva detto a Verissimo a proposito della figlia.

Francesca Chillemi dal 2024 è legata all'imprenditore Eugenio Grimaldi, con cui presto allargherà la famiglia.

Nel video sopra, la storia di Francesca Chillemi.