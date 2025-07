Ludovica Nasti si è diplomata: "Anche questo percorso è terminato"

Ludovica Nasti si è diplomata. L'attrice, 18 anni, ha pubblicato sui social alcuni scatti dopo l'esame di maturità: "Anche questa è fatta. Anche questo percorso è terminato".

"Oggi mi sento soddisfatta di essermi seduta su quella sedia e aver dato il meglio di me. Come cercherò sempre di dare. Oggi i complimenti a fine esame valgono più di tutto", ha aggiunto Ludovica Nasti che ha studiato al liceo linguistico di Pozzuoli (Napoli). L'attrice ha concluso con un augurio a se stessa: "A me. A tutto quello che il futuro mi riserverà".

Nata a Pozzuoli nel 2006, Ludovica Nasti ha raggiunto grande notorietà interpretando Lila da bambina ne L'amica geniale, serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Ha recitato poi in diversi film e serie tv, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui un premio ai Nastri d‘Argento 2025.

La sua vita è segnata anche da un momento molto difficile, vissuto da bambina, quando all'età di cinque anni le è stata diagnosticata la leucemia. Ospite a Verissimo aveva parlato della malattia: "La diagnosi è arrivata poco dopo che è nato mio nipote. La mamma è stata la mia colonna e la colonna di tutta la famiglia. Lei mi lavava, mi aiutava a fare tutto". Degli anni di cure ricorda ancora quando dovette rasarsi i capelli: "Avevamo inventato un motto che poi io dicevo anche agli altri bambini ricoverati: Ricresceranno più forti e più belli".

Nel video sotto i momenti salienti del racconto di Ludovica Nasti a Verissimo