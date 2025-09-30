Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati

Instagram @pamelacamassareal

Filippo Bisciglia, 48 anni, e Pamela Camassa, 41 anni, si sono lasciati dopo 17 anni insieme. L'annuncio è arrivato lunedì 29 settembre, quando sui loro profili Instagram sono apparse due storie tramite le quali hanno ufficializzato la fine del loro amore. "Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo - si legge nella pubblicazione social - ma dopo 17 intensi e pieni di vita insieme, abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene".

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, la storia d'amore

La storia d'amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ha fatto sognare i fan per 17 lunghi anni. Il conduttore e la showgirl si sono conosciuti nel 2008. La loro storia è decollata fin dall'inizio: dopo pochi mesi sono andati a convivere e a un anno dall'inizio della loro storia lui ha tatuato sulla pelle un "ti amo" dedicato a lei.

Ospite a Verissimo, Pamela Camassa aveva parlato della sua lunga relazione con Filippo Bisciglia: "Siamo cresciuti insieme. Filippo è il mio compagno di vita e per me è tutto: è amore, amico, confidente. Sono molto testarda, se decido una cosa vado per la mia strada, ma allo stesso tempo voglio sempre sapere cosa ne pensa lui delle mie scelte".

Sempre a Verissimo, anche Filippo Bisciglia aveva detto dedicato della dolci parole alla compagna: "Pamela è una ragazza bellissima e semplicissima. Mi ha colpito questo di lei: la bellezza e la semplicità".