Briga, il video del momento in cui scopre che diventerà papà: “A volte crollo anche io”

Arianna Montefiori e Briga

Briga, la reazione alla scoperta della gravidanza: "Sono scoppiato a piangere"

Ospiti a Verissimo, Briga e Arianna Montefiori hanno raccontato il toccante momento della scoperta della gravidanza da parte del cantante. "Eravamo tornati da un mio concerto e stavamo per mangiare. Arianna mi ha fatto trovare sul tavolo una busta e quando ho messo la mano dentro ho riconosciuto il test di gravidanza. Sono scoppiato a piangere tra le mie stesse braccia".