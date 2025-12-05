Briga, il video del momento in cui scopre che diventerà papà: “A volte crollo anche io”

Briga condivide su Instagram il video del momento in cui ha scoperto la gravidanza della moglie, l’attrice Arianna Montefiori. Nel filmato si vede il cantante, che desiderava diventare padre da tempo, aprire un sacchetto contenente il test di gravidanza positivo. Subito dopo, travolto dall’emozione, si lascia andare a un pianto liberatorio, seguito dal tenero abbraccio della compagna. "A volte crollo anche io", scrive Briga a commento del video.
Ospiti a Verissimo, Briga e Arianna Montefiori hanno raccontato il toccante momento della scoperta della gravidanza da parte del cantante. "Eravamo tornati da un mio concerto e stavamo per mangiare. Arianna mi ha fatto trovare sul tavolo una busta e quando ho messo la mano dentro ho riconosciuto il test di gravidanza. Sono scoppiato a piangere tra le mie stesse braccia".