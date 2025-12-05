Addio a Sandro Giacobbe. Il cantante si è spento all'età di 75 anni dopo una lunga malattia. Lascia la moglie Marina Peroni, la loro figlia Erika e i figli Andrea e Alessandro, nati dal primo matrimonio.



Nato a Genova nel 1949, Sandro Giacobbe ha esordito nel 1971 con la canzone Per tre minuti e poi.... Il 1974 è l'anno di uno dei suoi brani più celebri Signora mia, che dà il nome anche al suo primo album. Nel 1976 arriva terzo al Festival di Sanremo con il brano Gli occhi di tua madre.

Da diversi anni Sandro Giacobbe era affetto dal tumore alla prostata. A Verissimo, il cantante aveva parlato della sua malattia: "È successo dieci anni fa. È iniziata la lotta a questo tumore che mi hanno trovato alla prostata. Ho fatto operazioni e radioterapia. Sono andati avanti un po’, alternando momenti di tranquillità ad altri momenti in cui c’era qualche problemino a queste metastasi". Negli ultimi tempi i suoi problemi di salute si erano aggravati: "Siamo arrivati ultimamente a questa situazione un po’ più grave perché queste metastasi hanno aggredito le ossa del bacino e del femore".

