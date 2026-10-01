Pino Daniele, la figlia Sofia si è laureata e ha dedicato la tesi al papà: "Ispirazione di ogni mio traguardo"

Sofia Daniele si è laureata e ha dedicato la tesi a papà Pino Daniele , scomparso nel 2015. "A mio papà, custode dei miei sogni, ispirazione di ogni mio traguardo e, per sempre, la mia più grande fortuna. Perché 'la musica è una cosa seria' e io, come mi hai insegnato, la custodirò con cura e amore", ha scritto Sofia Daniele, 25 anni, nella tesi.

Sara e Sofia sono nate dal matrimonio di Pino Daniele con Fabiola Sciabbarrasi. La coppia ha avuto pure il figlio Francesco. Pino Daniele era papà anche di Cristina e Alessandro, nati dal primo matrimonio con Dorina Giangrande. Sara Daniele ha usato spesso i social per ricordare il papà. Qualche anno fa, aveva pubblicato una foto insieme alla sorella Sofia e al loro papà. Nella didascalia aveva raccontato: "Ho ritrovato questa foto, mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata scattata: stavamo ridendo per una delle tipiche gaffe che qualcuno di noi aveva fatto e un’amica di famiglia ci ha guardato e ha detto: 'Siete proprio belli insieme vi devo immortalare'. Questo scatto rappresenta per me l’amore indissolubile e infinito tra padre e figlie. Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno".

