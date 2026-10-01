Anna Tatangelo ospite a Verissimo

Un'artista da sempre amatissima, che sta attraversando un momento magico e sta vivendo la gioia immensa di essere diventata di nuovo mamma: sabato 3 ottobre Anna Tatangelo sarà ospite a Verissimo.



Nata nel 1987 a Sora, in provincia di Frosinone, Anna Tatangelo si avvicina presto alla musica e riesce ad affermarsi ancora giovanissima arrivando a vincere la sezione "Giovani" del Festival di Sanremo, nel 2002, con il brano Doppiamente fragili. Nel 2005 torna all'Ariston con la canzone Ragazza di periferia, destinata a diventare una pietra miliare della sua discografia; mentre l'anno dopo trionfa nella Categoria Donne di Sanremo con la canzone Essere una donna.



Dal 2006 al 2020 Anna Tatangelo è stata legata a Gigi D'Alessio, con cui nel 2010 ha avuto il figlio Andrea.

Nel tempo, non ha mai nascosto il desiderio di diventare ancora mamma e il 18 giugno 2025 la cantante ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio e a gennaio 2026 ha dato alla luce Beatrice, nata dalla relazione con il compagno Giacomo Buttaroni.