Inoltre, saranno ospiti con i loro racconti personali Stefania Orlando e Orietta Berti, in veste di scrittrice.

Domenica 29 novembre alle 15.45: Luca Parmitano e Roberta Bruzzone

Per la prima volta a Verissimo sarà ospite un vero orgoglio italiano, Luca Parmitano, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea che è stato scelto dalla Nasa come pilota, nel 2027, dell’ambiziosa missione Artemis III.

Inoltre, saranno ospiti: la nota criminologa Roberta Bruzzone, uscita con il libro “La legge dei padri”, Cristiano Malgioglio e Paola Caruso.

E ancora, spazio alla storia di un’amicizia che dura da più di 30 anni, quella tra Sabrina Salerno e Mietta.

Infine, a Verissimo tutto il dolore di Izabela e Giorgio Manili, i genitori di Viktoria, la ragazzina di 15 anni che aveva chiesto di farsi chiamare Michael e che si è tolta la vita a Roma lo scorso 11 novembre.