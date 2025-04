Cristiano Malgioglio compie 80 anni: storia di un poeta della canzone italiana

Dai primi passi nella musica alla grande carriera come autore e interprete fino al successo in tv: ripercorriamo la storia di Cristiano Malgioglio che compie 80 anni

Il 23 aprile 2025 Cristiano Malgioglio compie 80 anni. Nato a Ramacca (Catania) nel 1945, Cristiano Malgioglio vive in Australia fino ai 10 anni. Tornato in Sicilia, la lascia nuovamente dopo il diploma in Ragioneria per trasferirsi a Genova. In Liguria conosce diversi cantautori della scuola genovese tra cui Fabrizio De André che lo porterà a Milano, dove inizierà la carriera di Cristiano Malgioglio.

Il 1972 è l'anno di esordio come autore con il brano Amo di Donatella Moretti. Nel 1974 Iva Zanicchi vince il Festival di Sanremo con il brano Ciao cara come stai?, scritto da Cristiano Malgioglio e Italo Ianne. Da Ancora ancora ancora di Mina a Gelato al cioccolato di Pupo: Cristiano Malgioglio ha scritto alcuni dei brani più noti della musica italiana.

Alla carriera di autore di successo affianca quella di interprete: Cristiano Malgioglio conta 30 album in studio. A partire dagli anni 2000 si afferma anche come personaggio tv di successo. Da L'isola dei famosi al Grande Fratello VIP: sono tantissimi i programmi che l'hanno visto protagonista. Nel 2025, Cristiano Malgioglio è stato co-conduttore del Festival di Sanremo. Dal 2023 ricopre il ruolo di giudice nella fase serale di Amici di Maria De Filippi.