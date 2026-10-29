Viola come il mare, il cast della terza stagione

Viola come il mare ritorna con la terza stagione su Mediaset Infinity e Canale 5.
Francesca Chillemi riprende il ruolo della giornalista investigativa Viola Vitale, che sta per coronare il suo sogno d’amore con Francesco Demir.
Viola si ritrova come vicino di casa l’ispettore capo Massimo Paternò, interpretato dall’attore argentino Rodrigo Guirao. Per Viola e Massimo sarà difficile fare a meno della reciproca amicizia. Ninni Bruschetta interpreta Leonardo, il padre di Viola.
In redazione, Tamara, interpretata da Chiara Tron, è ancora innamorata di Raffaele, un sentimento che la collega Maryam, con il volto di Virginia Diop, nota subito. Raffaele, interpretato da Lorenzo Scalzo, sembra però attratto da un’altra misteriosa ragazza.
In commissariato, Turi, interpretato da Giovanni Nasta, è sempre presente. Nel cast ritroviamo anche Alice Arcuri nel ruolo di Vita, la direttrice di Sicilia WebNews, e il PM Matteo Ferrara, interpretato da Giovanni Scifoni.
Tra i nuovi personaggi, Alice, interpretata da Giulia Ercolini, e il nuovo PM Augusto Paternò, padre di Massimo, interpretato da Paolo Sassanelli. Ginevra è interpretata da Fiorenza D’Antonio.
La nuova stagione va in onda dal 4 novembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.