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Racconto di una notte

SERIE TV12 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 13 giugno

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della serie turca Racconto di una notte, in onda sabato 13 giugno nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di sabato 13 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza vuole avvicinarsi al marito.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 13 giugno

Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Rientrata alla villa con Mahir, Canfeza tenta in tutti i modi di riavvicinarsi al marito, ma lui non cede. Mahir confida a Salih di voler resistere finché Canfeza non gli avrà dimostrato di amarlo veramente.

Intanto, prosegue la collaborazione tra Kursat e le forze dell'ordine per incastrare Rasit.

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