Nella nuova puntata di sabato 13 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza vuole avvicinarsi al marito.
Rientrata alla villa con Mahir, Canfeza tenta in tutti i modi di riavvicinarsi al marito, ma lui non cede. Mahir confida a Salih di voler resistere finché Canfeza non gli avrà dimostrato di amarlo veramente.
Intanto, prosegue la collaborazione tra Kursat e le forze dell'ordine per incastrare Rasit.
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