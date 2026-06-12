Scopriamo cosa succederà sabato 13 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 13 giugno, Manuel prova con successo il nuovo motore assieme e Enora, aprendo la possibilità di usare l'aeroplano per andare a cercare un medico in qualunque parte del Paese.
Tono ed Enora, dopo i festeggiamenti, si baciano.
Simona, indignata dall'indifferenza nei confronti della bambina malata, porta il dottor Guillen al palazzo per visitarla.
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