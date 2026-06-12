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La promessa

ANTICIPAZIONI12 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 13 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 13 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 13 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 13 giugno

Marta Costa (Angela) in una scena del La promessa
Marta Costa (Angela) in una scena del La promessa

Nella puntata di sabato 13 giugno, Manuel prova con successo il nuovo motore assieme e Enora, aprendo la possibilità di usare l'aeroplano per andare a cercare un medico in qualunque parte del Paese.

Tono ed Enora, dopo i festeggiamenti, si baciano.

Simona, indignata dall'indifferenza nei confronti della bambina malata, porta il dottor Guillen al palazzo per visitarla.

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