La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 , in onda lunedì 2 novembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto . Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Müller e Giulia Provvedi sono in nomination

Marina La Rosa non può essere nominata in quanto già finalista, ma può esprimere la sua preferenza.

Sul finire della diretta, i Vip vengono chiamati nella Mystery Room per fare le nomination, tutte palesi.

I Vip in nomination a sfidarsi al televoto sono così Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Müller e Giulia Provvedi. Il Vip meno votato sarà eliminato.

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