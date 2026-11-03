La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda lunedì 2 novembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare.
Marina La Rosa non può essere nominata in quanto già finalista, ma può esprimere la sua preferenza.
Sul finire della diretta, i Vip vengono chiamati nella Mystery Room per fare le nomination, tutte palesi.
I Vip in nomination a sfidarsi al televoto sono così Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Müller e Giulia Provvedi. Il Vip meno votato sarà eliminato.