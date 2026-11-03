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NOMINATION03 novembre 2026

Grande Fratello Vip 9, le nomination della puntata del 2 novembre

Il quindicesimo appuntamento del reality in onda il 2 novembre si è concluso con le consuete nomination: quale sarà il risultato del televoto?
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La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda lunedì 2 novembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 9 nella puntata del 2 novembre

Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Müller e Giulia Provvedi sono in nomination
Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Müller e Giulia Provvedi sono in nomination

Marina La Rosa non può essere nominata in quanto già finalista, ma può esprimere la sua preferenza.

Sul finire della diretta, i Vip vengono chiamati nella Mystery Room per fare le nomination, tutte palesi.

I Vip in nomination a sfidarsi al televoto sono così Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Müller e Giulia Provvedi. Il Vip meno votato sarà eliminato.

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