Ilary Blasi apre annuncia l' arrivo di Delia Duran , pronto a incontrare Alex Belli. Questa settimana, l'attore è rimasto isolato nell'oblio e si presenta in versione Robinson Crusoe.

Lunedì 2 novembre , in prima serata su Canale 5, va in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 . Dall'atteso esito del televoto che decreta il primo finalista di questa edizione alle consuete nomination, ecco cosa sta succedendo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Alex, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni, Valeria Marini e Alessandro Varsi, i sei concorrenti al televoto , vanno nella Nuvola. Ognuno di loro dice il nome di chi di loro vuole venga eliminato. Anche Marina La Rosa, prima finalista , si sbilancia su Valeria Marini: "La vedo stanca", dichiara. Stop al televoto.

Durante la settimana, Alex Belli ha dichiarato guerra a tutti, isolandosi in un giaciglio che ha preparato a bordo piscina. Il concorrente attacca Marina La Rosa: "Sono stato così bene senza di te". "Nei reality, quando c'è una vittima, il pubblico si intenerisce", dichiara lei. Contro Marina c'è anche Valeria Marini.

Anche Andreas Müller prende le distanze da Alex: "Ci sono stati degli atteggiamenti che mi hanno fatto stranire. Non capisco dove finisce la persona e dove inizia il personaggio. Mi sento a disagio".

I concorrenti al televoto tornano nella Nuvola per scoprire il primo verdetto del televoto: si salvano Alex Belli, Piera Meloni e Carmen Di Pietro.

La crisi di Valeria Marini

Dopo l'ultima puntata, Valeria Marini è entrata in crisi, scontrandosi con Alex, Danto, Guendalina e Marina. L'attore sostiene che la showgirl le abbia consegnato un biglietto in cui confessa di essere gelosa di Federica, ma lei lo accusa di esserselo scritto da solo.

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