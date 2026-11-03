Grande Fratello Vip 9, Alessandro Roncaccia in lacrime per la sorpresa della mamma: "Siamo la stessa persona"

Prima dell'incontro, Piera aveva parlato del suo rapporto con Roncaccia: "Mi infastidisce quando gli altri si prendono il lusso di giudicare così nettamente. Un conto è un'opinione, ma un conto è dire: questa cosa è finta, questa cosa è strategica, questa cosa non è vera . Quello che c'è tra me e Ale lo sappiamo io e lui ".

La conduttrice invita quindi Piera in soggiorno, dove incontra Donatella: "Sei stata brava a gestire questa situazione, che sicuramente non è facile. Hai 23 anni", esordisce la donna, poi prosegue: "Poco ci importa di quello che possono dire gli altri. Da fuori può sembrare una cosa, tu sai cosa provi". E sul figlio la rassicura: "Ale è quello che vedi qui. Quello che vedo qui è quello che vedo a casa. Ti parlo proprio da mamma: penso che anche la tua sarà orgogliosa. Fidati di Ale, perché è quello che vedi".

Roncaccia scoppia in lacrime nel confessionale, quindi raggiunge la madre: "È la vita mia. Quello che faccio lo faccio per lei e per papà. Lei dice che sono stato creato a sua immagine e somiglianza, e ti giuro, siamo la stessa persona. Io sono tipo un'estensione della persona sua, un altro braccio, non siamo due persone separate. A lei devo tutto". E aggiunge: "In casa mi fanno complimenti, mi dicono che sono educato, che ho bei valori, ma questi complimenti più che a me li dovrebbero fare a lei e a papà, perché se sono una persona così è merito loro".

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