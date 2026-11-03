Grande Fratello Vip 9, Alessandro Roncaccia in lacrime per la sorpresa della mamma: "Siamo la stessa persona"

Al Grande Fratello Vip 9, la mamma di Alessandro Roncaccia entra nella Casa per conoscere Piera Meloni, la concorrente con cui Roncaccia ha stretto un legame che fa discutere. Il concorrente, che segue la scena dal confessionale, scoppia in lacrime.
Prima dell'incontro, Piera aveva parlato del suo rapporto con Roncaccia: "Mi infastidisce quando gli altri si prendono il lusso di giudicare così nettamente. Un conto è un'opinione, ma un conto è dire: questa cosa è finta, questa cosa è strategica, questa cosa non è vera. Quello che c'è tra me e Ale lo sappiamo io e lui".
La conduttrice invita quindi Piera in soggiorno, dove incontra Donatella: "Sei stata brava a gestire questa situazione, che sicuramente non è facile. Hai 23 anni", esordisce la donna, poi prosegue: "Poco ci importa di quello che possono dire gli altri. Da fuori può sembrare una cosa, tu sai cosa provi". E sul figlio la rassicura: "Ale è quello che vedi qui. Quello che vedo qui è quello che vedo a casa. Ti parlo proprio da mamma: penso che anche la tua sarà orgogliosa. Fidati di Ale, perché è quello che vedi".
Roncaccia scoppia in lacrime nel confessionale, quindi raggiunge la madre: "È la vita mia. Quello che faccio lo faccio per lei e per papà. Lei dice che sono stato creato a sua immagine e somiglianza, e ti giuro, siamo la stessa persona. Io sono tipo un'estensione della persona sua, un altro braccio, non siamo due persone separate. A lei devo tutto". E aggiunge: "In casa mi fanno complimenti, mi dicono che sono educato, che ho bei valori, ma questi complimenti più che a me li dovrebbero fare a lei e a papà, perché se sono una persona così è merito loro".