Grande Fratello Vip 9, Carmen Di Pietro in suite con il primo fidanzato Luigi

Durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 9, Carmen Di Pietro riabbraccia di nuovo il suo primo fidanzato Luigi, dopo averlo rivisto nel corso della puntata del 19 ottobre dopo 40 anni. Durante la convivenza nella Casa, la showgirl ha più volte ricordato il suo primo amore Luigi, venditore di olive a Salerno, conosciuto quando lei aveva circa 14 anni.
Luigi entra di nuovo nella Casa con in mano una piccola pianta di ulivo che porta in dono per Carmen Di Pietro. I due ex fidanzatini trascorreranno la notte insieme nella suite del Grande Fratello Vip 9.